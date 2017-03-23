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zhzhitel

ЖЖурнал одного ЖЖителя

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ЖЖитель zhzhitel
@ 2017-03-23 22:12:00
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Электричка будущего: «Иволга» выходит на дороги
Скоро на железнодорожных путях столицы появится новая современная электричка отечественного производства. Проект носит название «Иволга». Официальное название ЭГ2Тв (Электропоезд Городской, 2-й тип, Тверской). Первые составы готовы к опытной эксплуатации, которая начнется уже весной этого года. Давайте познакомимся с новым электропоездом поближе.



2. Электропоезд предназначен для эксплуатации в качестве городской электрички. Сначала «Иволга» будет ходить по маршруту Москва-Киевская — Новопеределкино. В Майкоп эта электричка пока ходить не будет.


3. Состав уже покрасили в цвета Московского Транспорта.


4. Скорость этого электропоезда 120 километров в час, в дальнейшем планируется увеличение.


5. Разработан и производится электропоезд Тверским Вагоностроительным заводом. Несомненным преимущество данного типа является отечественное производство из отечественных же комплектующих.


6. Внутри очень просторно. Сидячих мест мало, это говорит о том, что электричка в этой комплектации предназначена для небольших расстояний.


7. С одной стороны сидения в два ряда.


8. С другой стороны в один ряд.


9. Вагоны оборудованы мониторами.


10. Экстренная связь с машинистом снабжена видеокамерой. Во всех вагонах ведется видеонаблюдение.


11. Большое контрастное многофункциональное табло сообщит даже о температуре в салоне и на улице.


12. При аварии разбить стекло молотком.


13. Туалеты очень просторные, в них можно заехать на инвалидной коляске.


14. На борту обещают WiFi.


15. Для открывания двери нужно нажать кнопку. Экономим тепло или прохладу в составе.


16. Снаружи тоже есть кнопки. Сейчас электропоезд стоит не у платформы, поэтому не удивляетесь высоте дверей. Там, где «Иволга» будет возить пассажиров, двери будут на одном уровне с платформой.


17. Заглянем в кабину машинистов. Тут куча электроники. Несколько дисплеев, видеорегистраторы, множество кнопок.


18. Отсюда видно всё, что происходит в салоне.


19. Рабочее место машиниста. Комфортно, все под рукой.


20. В кабине есть даже небольшой холодильник.


Небольшое видео с проходом по вагонам:


21. В целом выглядит интересно. По результатам опытной эксплуатации будет приниматься решение о запуске в серию. Ждем, осталось недолго, месяц, максимум, два.


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164 comments :
( 164 comments Leave a comment )
remch_ch
2017-03-23 07:15 pm (UTC) (Link)
По мне - "Ласточка" ничем не хуже ... и главное - все зависит от путей )
(Reply) (Thread) (Expand)
zhzhitel
2017-03-23 07:24 pm (UTC) (Link)
По мне чуть современней выглядит, на заводе не был, поэтому пока не смогу рассказать о преимуществах.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(no subject) - remch_ch, 2017-03-23 07:28 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - kronos, 2017-03-23 07:31 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - mura_mo, 2017-03-24 09:54 am (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-03-24 09:58 am (UTC)(Expand)
(no subject) - bazzilliocat, 2017-03-24 06:26 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - mura_mo, 2017-03-24 07:13 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - bazzilliocat, 2017-03-24 07:53 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - mura_mo, 2017-03-25 12:45 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-03-24 08:22 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - mura_mo, 2017-03-25 12:43 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - ilya_alt, 2017-03-24 09:35 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - mura_mo, 2017-03-25 12:42 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - pennkoff, 2017-03-24 02:01 pm (UTC)(Expand)
3ojlotou
2017-03-23 07:29 pm (UTC) (Link)
Космос)
(Reply) (Thread)
zhzhitel
2017-03-23 08:53 pm (UTC) (Link)
Звездные войны?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(no subject) - 3ojlotou, 2017-03-24 02:13 am (UTC)(Expand)
(no subject) - kwakin_misha, 2017-03-24 06:40 am (UTC)(Expand)
podmoskva
2017-03-23 07:33 pm (UTC) (Link)
неплохо так-то) забавная внешность
(Reply) (Thread)
blondzinko
2017-03-23 07:39 pm (UTC) (Link)
Мне нравится. Симпатичная, по виду удобная.
Что еще надо?
(Reply) (Thread)
zhzhitel
2017-03-23 08:13 pm (UTC) (Link)
Чтобы не ломалась и кондиционер работал.
(Reply) (Parent) (Thread)
vdaniloff79
2017-03-23 08:01 pm (UTC) (Link)

стругай сынко, стругай. батька придет,топором поправит!

(Reply) (Thread)
chel
2017-03-24 08:45 pm (UTC) (Link)
И опять лицом друг к другу. Ну сколько можно-то?
(Reply) (Parent) (Thread)
dshvab
2017-03-23 08:11 pm (UTC) (Link)
Очередная скотовозка?
В нынешних (белорусское направление) в час пик бабулькам места сесть не хватает, а в этих им предлагают устраивать кулачные бои за право посидеть?
(Reply) (Thread) (Expand)
zhzhitel
2017-03-23 08:16 pm (UTC) (Link)
Это городская электричка, аналог "Ласточки" или трамвая.
(Reply) (Parent) (Thread)
(no subject) - Vladimir Zelenskiy, 2017-03-24 11:35 am (UTC)(Expand)
(no subject) - constant77, 2017-03-24 03:34 pm (UTC)(Expand)
annastorm
2017-03-23 08:16 pm (UTC) (Link)
Похожа на рыбу, где электричке разгоняться, постоянно остановки. Зато теперь у людей будет шанс посидеть в туалете с вай фай
(Reply) (Thread)
zhzhitel
2017-03-23 08:18 pm (UTC) (Link)
Неожиданное применение )
(Reply) (Parent) (Thread)
oleko
2017-03-23 08:20 pm (UTC) (Link)
маска, конечно, дарт. передние буфера не выглядят практичными, будут всё время собирать грязь, как любая выступающая поверхность. Круглый фонарь никак не сочетается с трапецевидной формой стекла.
(Reply) (Thread)
zhzhitel
2017-03-23 08:23 pm (UTC) (Link)
В Википедии на более ранних фотографиях совсем другие фонари. Непонятно, почему так сделали.
(Reply) (Parent) (Thread)
livejournal
2017-03-23 08:28 pm (UTC) (Link)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal центрального региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
micha1520
2017-03-23 08:31 pm (UTC) (Link)
Пока это хлам на колесах. С сильными врожденными болезнями.
Мнение не мое, а машинистов московского узла, которые имели счастье с этим чудом ознакомиться.
Но будем надеяться на лучшую судьбу ЭГ2ТВ.
(Reply) (Thread)
zhzhitel
2017-03-23 08:35 pm (UTC) (Link)
Я впервые сегодня увидел этот поезд. Посмотрим, а чуть позже прокатимся в реальных условиях.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(no subject) - micha1520, 2017-03-23 08:41 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-03-23 08:44 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - micha1520, 2017-03-23 08:59 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-03-23 09:11 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - micha1520, 2017-03-23 09:21 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-03-23 09:25 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - dmrog, 2017-03-23 09:43 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - ljreader3, 2017-03-24 07:45 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - micha1520, 2017-03-24 07:53 pm (UTC)(Expand)

ходила

griphon
2017-03-23 08:33 pm (UTC) (Link)
Долго ж она сертификацию проходила. Помнится, на презентации макета был, так это 2014 год был.

Edited at 2017-03-23 08:35 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
miha_top
2017-03-23 08:36 pm (UTC) (Link)
Внешний вид необычный. Брутальный такой
(Reply) (Thread)
think_head
2017-03-23 08:39 pm (UTC) (Link)
Майкоп?
(Reply) (Thread)
zhzhitel
2017-03-23 08:41 pm (UTC) (Link)
Майкоп, столица Республики Адыгея.
(Reply) (Parent) (Thread)
staryiy
2017-03-23 08:47 pm (UTC) (Link)
туалеты в вагоне - это весьма актуально! )
(Reply) (Thread)
zhzhitel
2017-03-23 08:49 pm (UTC) (Link)
Чтобы еще были открыты и чистые. В «Ласточках» так и есть.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(no subject) - mura_mo, 2017-03-24 07:16 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - staryiy, 2017-03-24 07:43 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - mura_mo, 2017-03-25 12:47 pm (UTC)(Expand)
argentino13
2017-03-23 09:00 pm (UTC) (Link)
Более уебищный фронтальный обтекатель придумать было сложно , по дизайну кусок говна, как в совке руки из жопы росли, так и росту, увы.
(Reply) (Thread)
katoga
2017-03-23 09:05 pm (UTC) (Link)
Симпатично
(Reply) (Thread)
lica_alica
2017-03-23 10:31 pm (UTC) (Link)
По названию я ждала желтенькую)
(Reply) (Thread)
zhzhitel
2017-03-24 04:40 am (UTC) (Link)
Красные «Ласточки» не смущают?
(Reply) (Parent) (Thread)
dimagrib
2017-03-23 11:01 pm (UTC) (Link)
мне не нравится дизайн
(Reply) (Thread)
grushenka
2017-03-25 09:32 am (UTC) (Link)
дизайн наше слабое место
(Reply) (Parent) (Thread)
lk55lk
2017-03-24 03:09 am (UTC) (Link)
все вроде путем, только раскрамка немного не понравилась...
(Reply) (Thread)
zhzhitel
2017-03-24 04:44 am (UTC) (Link)
Раскраску под мостранспорт нарисовали.
(Reply) (Parent) (Thread)
bruslyc
2017-03-24 04:47 am (UTC) (Link)
странные у них дизайнеры :)
(Reply) (Thread)
dimitrovy
2017-03-24 05:46 am (UTC) (Link)
Мордочка, мягко скажу, страшненькая ), на мой взгляд
(Reply) (Thread)
zavodfoto
2017-03-24 06:19 am (UTC) (Link)
Мне нравится)
Главное чтобы люди смогли сохранить красивый вид, а не свинячили
(Reply) (Thread)
zazerkaliya
2017-03-24 06:19 am (UTC) (Link)
Современная и комфортная
(Reply) (Thread)
sorkin_and_son
2017-03-25 05:16 am (UTC) (Link)
Комфортная, это когда все сидят. А тут специально сделали мало сидячих мест, т.к. стоя человек занимает меньше места, и больше людей влезет. Видимо, предполагается, что вагон будет набит, "как сельди в бочке".
(Reply) (Parent) (Thread)
cavallo_blu2
2017-03-24 06:28 am (UTC) (Link)
Очень симпатичная!
(Reply) (Thread)
anrecht
2017-03-24 05:13 pm (UTC) (Link)
дизайнёрам руки открутить... убожество то еще.... НУ КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАКОЙ СТРАШНЫЙ СОСТАВ? если только намеренно стараться....
ну, блять, возьмите вы тупо ласточку скопируйте.. и то лучше..
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
(no subject) - bazzilliocat, 2017-03-24 06:33 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - cavallo_blu2, 2017-03-24 07:29 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - ljreader3, 2017-03-24 07:47 pm (UTC)(Expand)
ki_bella
2017-03-24 06:29 am (UTC) (Link)
симпатичная внутри. не ах, но по сравнению. с нынешними...я как то проехалась - замерзла как собака, больше никогда. может, в этой комфортнобудет
(Reply) (Thread)
constant77
2017-03-24 03:38 pm (UTC) (Link)
вот потому ты толстая!а могла бы поджарая и с голодным взглядом!)
(эскюзе муа,за фамильярность,мужик-с)
(Reply) (Parent) (Thread)
( 164 comments Leave a comment )
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