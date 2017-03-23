Электричка будущего: «Иволга» выходит на дороги

На старт! Внимание! Марс! Скажите, хотели бы вы отправиться в космическое путешествие? Оказывается, это гораздо проще, чем вы себе представляете. В центре Москвы расположен…

Что в рюкзаке у блогера? Сегодня меня остановили при входе в метро и попросили поместить рюкзак в интроскоп. Тут он был не проходного типа, как в аэропорту, а в виде яйчейки.…

Самолеты встречает радуга В аэропорту Домодедово прошла необычная встреча самолета, прибывшего из солнечного Италии. Его встречали радугой, протянувшейся прямо перед зданием…

Машины Крайнего Севера На Крайнем Севере обычных автомобильных дорог совсем мало. Поэтому нужна специальная техника, которая сможет проехать не только по асфальту.…

Еще один научный фестиваль WOW! HOW? Анонс Мои постоянные читатели знают, что меня с сыном хлебом не корми, покажи какое-нибудь научное шоу. Так, чтобы бахало, светилось и искрило. Зимой мы…

Так вот ты какой, северный олень! Олени на Севере — это всё. Это средство передвижения, это тепло, это еда. Можно сказать, что олени — это жизнь. Именно олени дали…

Как починить самолет в домашних условиях и при чем тут стоматологи и фальшивомонетчики? Продолжаю рассказывать о разных гаджетах, попавших в мои руки. На очереди инструмент Bondic, предназначенный для ремонта и склейки вещей при помощи…

Полёт ради полёта. В Нарьян-Мар и обратно на Як-42! Готовы ли сесть в самолет и полететь не с целью переместиться в пространстве, а просто полететь ради самого ощущения полета? Участники экспедиции…