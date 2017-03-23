Электричка будущего: «Иволга» выходит на дороги

2. Электропоезд предназначен для эксплуатации в качестве городской электрички. Сначала «Иволга» будет ходить по маршруту Москва-Киевская — Новопеределкино. В Майкоп эта электричка пока ходить не будет.
3. Состав уже покрасили в цвета Московского Транспорта.
4. Скорость этого электропоезда 120 километров в час, в дальнейшем планируется увеличение.
5. Разработан и производится электропоезд Тверским Вагоностроительным заводом. Несомненным преимущество данного типа является отечественное производство из отечественных же комплектующих.
6. Внутри очень просторно. Сидячих мест мало, это говорит о том, что электричка в этой комплектации предназначена для небольших расстояний.
7. С одной стороны сидения в два ряда.
8. С другой стороны в один ряд.
9. Вагоны оборудованы мониторами.
10. Экстренная связь с машинистом снабжена видеокамерой. Во всех вагонах ведется видеонаблюдение.
11. Большое контрастное многофункциональное табло сообщит даже о температуре в салоне и на улице.
12. При аварии разбить стекло молотком.
13. Туалеты очень просторные, в них можно заехать на инвалидной коляске.
14. На борту обещают WiFi.
15. Для открывания двери нужно нажать кнопку. Экономим тепло или прохладу в составе.
16. Снаружи тоже есть кнопки. Сейчас электропоезд стоит не у платформы, поэтому не удивляетесь высоте дверей. Там, где «Иволга» будет возить пассажиров, двери будут на одном уровне с платформой.
17. Заглянем в кабину машинистов. Тут куча электроники. Несколько дисплеев, видеорегистраторы, множество кнопок.
18. Отсюда видно всё, что происходит в салоне.
19. Рабочее место машиниста. Комфортно, все под рукой.
20. В кабине есть даже небольшой холодильник.
Небольшое видео с проходом по вагонам:
21. В целом выглядит интересно. По результатам опытной эксплуатации будет приниматься решение о запуске в серию. Ждем, осталось недолго, месяц, максимум, два.
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стругай сынко, стругай. батька придет,топором поправит!
В нынешних (белорусское направление) в час пик бабулькам места сесть не хватает, а в этих им предлагают устраивать кулачные бои за право посидеть?
Мнение не мое, а машинистов московского узла, которые имели счастье с этим чудом ознакомиться.
Но будем надеяться на лучшую судьбу ЭГ2ТВ.
ходила
Edited at 2017-03-23 08:35 pm (UTC)
Главное чтобы люди смогли сохранить красивый вид, а не свинячили
ну, блять, возьмите вы тупо ласточку скопируйте.. и то лучше..
(эскюзе муа,за фамильярность,мужик-с)