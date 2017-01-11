Всем хорош Суздаль. И древними храмами, и мощными крепостными стенами монастырей, и отсутствием высотной застройки. Но на выходные туда уж слишком много народу съезжается.В поисках места для парковки пришлось проехать весь город и заехать в него с другой стороны. Соответственно, и посмотреть город решили не из центра, где на каждом шагу предлагают что-нибудь купить, выпить, закусить или покататься.Оказывается, есть в Суздале и относительно спокойные места.2. Увидев свободные места у красной кирпичной стены, мы оставили машину и пошли гулять пешком.3. В такой мороз желающих прокатиться в санях было маловато.4. Несколько раз я проезжал уже мимо этого монастыря на окраине Суздаля с красивыми башнями, на этот раз решили зайти, посмотреть, что внутри.5. Вход в монастырь платный. Взрослый билет — 400 рублей, дети до 16 лет — бесплатно. В стоимость включено посещение всех музеев на территории монастыря, фотографировать можно.6. Спаасо-Евфимиев монастырь — основан в 1352 году суздальско-нижегородским князем Борисом Константиновичем как крепость, призванная защищать город от внешних и внутренних врагов.7. После революции монастырь был тюрьмой, с 1968 году монастырь стал музеем.8. На территории празднично. Посетителей встречает ёлочка.9. На монастырской звоннице установлены колокола, которые звонят несколько раз в день.10. Обратите внимание на часы, они без цифр и без минутной стрелки. Раньше наши предки пользовались для обозначения чисел буквами.11. Монастырь хорошо отреставрирован. Также мне понравилось, что здесь относительно мало народа.12. Главный храм монастыря — Спасо-Преображенский собор, построен в 16 веке. Близ восточной стены собора находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского.13. Внутри собор поражает росписью.14. Расписаны все стены и потолки.15. Роспись была выполнена в XVII веке артелью художников под руководством Гурия Никитина.16. Очень красиво и необычно. И нечастая возможность поснимать интерьеры в храме.17. Кстати, можно забраться на крепостную стену, оттуда открываются хорошие виды.18. Вид с крепостной стены.19. А вообще Суздаль очень красив и самобытен. Да, Суздаль мужского рода, это очень важно.20. Архитектура есть не только старинная.21. Центр на этот раз проезжаем мимо.22. Тут тоже есть, что посмотреть. Но сюда мы постараемся приехать, когда будет меньше народа.23. А на дороге в районе центра плотный поток машин в обе стороны. Не видел раньше у МЧС таких автомобилей.24. Вернемся, когда будет потеплее и поспокойнее. Пройдемся по улочкам, поснимаем домишки с бабушками.До встречи, Суздаль!