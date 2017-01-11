фотограф

zhzhitel

ЖЖурнал одного ЖЖителя

Путешествия, авиация, техника

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123 comments :
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podpolkovnikvvs
2017-01-11 07:07 am (UTC) (Link)
Скоро праздник огурца там )
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zhzhitel
2017-01-11 07:11 am (UTC) (Link)
Малосольного? Не скоро ведь огурцы пойдут.
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(no subject) - podpolkovnikvvs, 2017-01-11 07:15 am (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-01-11 07:24 am (UTC)(Expand)
(no subject) - lenorlux, 2017-01-11 09:22 am (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-01-11 09:27 am (UTC)(Expand)
(no subject) - lenorlux, 2017-01-11 09:29 am (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-01-11 09:38 am (UTC)(Expand)
(no subject) - lenorlux, 2017-01-11 09:46 am (UTC)(Expand)
(no subject) - e_strannik, 2017-01-11 07:13 am (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-01-11 07:25 am (UTC)(Expand)
(no subject) - podmoskva, 2017-01-11 07:42 am (UTC)(Expand)
ilance
2017-01-11 07:12 am (UTC) (Link)
Летом хорошо там.
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zhzhitel
2017-01-11 07:25 am (UTC) (Link)
Да, летом здорово.
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remch_ch
2017-01-11 07:15 am (UTC) (Link)
Конечно зимой не так заметно. А летом - тлен и запустение, там практически все нужно восстанавливать и ремонтировать. Инфраструктура для туристов - никакая ... и т д (
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zhzhitel
2017-01-11 07:26 am (UTC) (Link)
В этом монастыре очень много реконструировано.
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amarok_man
2017-01-11 07:20 am (UTC) (Link)
Город с древнейшей историей !
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cavallo_blu2
2017-01-11 07:20 am (UTC) (Link)
Как красиво в Суздале, а я вот не была.
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zhzhitel
2017-01-11 07:27 am (UTC) (Link)
Очень советую, правда, город стал очень популярным и даже попсовым. Поэтому нужно как-то постараться разминуться с толпами.
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(no subject) - cavallo_blu2, 2017-01-13 05:06 am (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-01-13 05:35 am (UTC)(Expand)
jivoi67
2017-01-11 07:21 am (UTC) (Link)
Какая ж Русь красивая. Сколько храмов, крепостей старинных... Тяжеловоз-коняха просто супер! А в Смоленске был? Тоже часть крепостной стены есть и Успенский собор красивый очень.
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zhzhitel
2017-01-11 07:22 am (UTC) (Link)
Смоленск только проездом, заедем основательно туда.
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(no subject) - e_strannik, 2017-01-11 07:28 am (UTC)(Expand)
(no subject) - jivoi67, 2017-01-11 07:55 am (UTC)(Expand)
ruslanviktorov
2017-01-11 07:29 am (UTC) (Link)
Многое я еще там не видел
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zhzhitel
2017-01-11 07:55 am (UTC) (Link)
Я тоже несколько раз был, а сюда впервые добрался. Это я еще музеи не показал, там есть, что посмотреть. И погреться по такой-то погоде.
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kladez_zolota
2017-01-11 07:29 am (UTC) (Link)
была в Суздале несколько лет назад на экскурсии, хотела еще вернуться, но пока не сложилось.
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zhzhitel
2017-01-11 07:56 am (UTC) (Link)
Туда несколько раз стоит съездить.
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ilyavaliev
2017-01-11 07:32 am (UTC) (Link)
Бывал там )
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vadro
2017-01-11 07:38 am (UTC) (Link)
никогда там не была))) зимой там ну очень атмосферно, если судить по фото)))
здорово!)))
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zhzhitel
2017-01-11 07:57 am (UTC) (Link)
Да, есть свои прелести. Народу меньше, пейзажи аутентичнее.
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stabbut
2017-01-11 07:51 am (UTC) (Link)
Монастырь - есть монастырь, там всегда интересно. И самого интересного мы обычно не видим:))
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zhzhitel
2017-01-11 07:59 am (UTC) (Link)
Мы посмотрели то, что тебе интересно. Про Суздальскую тюрьму отдельный пост выпущу )
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(no subject) - stabbut, 2017-01-11 08:06 am (UTC)(Expand)
matchgirl_ru
2017-01-11 07:55 am (UTC) (Link)
Были там пару раз,сказочны городок)
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zhzhitel
2017-01-11 07:59 am (UTC) (Link)
Да, можно кино снимать.
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kwakin_misha
2017-01-11 08:03 am (UTC) (Link)
фото как обычно - отличные.
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zhzhitel
2017-01-11 08:03 am (UTC) (Link)
Спасибо :)
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ki_bella
2017-01-11 08:14 am (UTC) (Link)
красивый город)
(Reply) (Thread)
silver_slider
2017-01-11 08:25 am (UTC) (Link)
Вот куда давно хочу съездить)
(Reply) (Thread)
zhzhitel
2017-01-11 08:31 am (UTC) (Link)
Всё по Португалиям да Италиям. Русь-матушку не забывай!
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(no subject) - silver_slider, 2017-01-11 10:36 am (UTC)(Expand)
margosha_8
2017-01-11 08:35 am (UTC) (Link)
400 за вход? Дорого, на мой взгляд.
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zhzhitel
2017-01-11 08:59 am (UTC) (Link)
К сожалению, торговаться нельзя. Ну и мороз на улице подсказывал, что разумно совместить прогулку по улице с посещением экспозиций.
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(no subject) - persmanager, 2017-01-12 04:37 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-01-12 04:38 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - persmanager, 2017-01-12 04:46 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-01-12 05:02 pm (UTC)(Expand)
staryiy
2017-01-11 08:59 am (UTC) (Link)
летом в этом монастыре очень красиво
монахи там потрясающие цветники разбивают
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zhzhitel
2017-01-11 09:01 am (UTC) (Link)
Монахи? Он же не действующий вроде.
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(no subject) - staryiy, 2017-01-11 09:07 am (UTC)(Expand)
blaster2009
2017-01-11 09:15 am (UTC) (Link)
Красная, значит, стена Спасо-Евфимиева монастыря... запомним.
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zhzhitel
2017-01-11 09:18 am (UTC) (Link)
От въезда со стороны Владимира самый последний. Многие туда не доходят.
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nota_x
2017-01-11 09:22 am (UTC) (Link)
оказывается, я не бывала в Суздали. Как так?
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zhzhitel
2017-01-11 09:27 am (UTC) (Link)
Возмутительно. Нужно срочнейшим образом исправлять!
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(no subject) - zhzhitel, 2017-01-12 05:04 pm (UTC)(Expand)
bagira_belaya
2017-01-11 09:29 am (UTC) (Link)
сказочно
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vladimirdar
2017-01-11 09:30 am (UTC) (Link)
Да, знакомые все места! С парковской там действительно в центре сложно... Симпатичный город! очень мне нравится своей Сказачностью и Чистотой (в духовном смысле)...
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zhzhitel
2017-01-11 09:39 am (UTC) (Link)
Очень хорошо, что город сохранили в таком состоянии.
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tata_lind
2017-01-11 10:26 am (UTC) (Link)
И в такие морозы народа много было? В Плесе так вообще единицы, хотя летом там аншлаг.
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zhzhitel
2017-01-11 10:29 am (UTC) (Link)
Машину приткнуть было негде. С двух сторон дороги стояли вплотную:
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lolopynder
2017-01-11 10:40 am (UTC) (Link)
была там очень давно, но помню понравилось
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jurashz
2017-01-11 11:27 am (UTC) (Link)
Суздаль очень крута!
А в тот монастырь мы не попали. Уже было поздно ион был закрыт.
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zhzhitel
2017-01-11 11:50 am (UTC) (Link)
Вот поэтому решили на этот раз сюда зайти, внутри очень много интересного.
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(no subject) - jurashz, 2017-01-11 12:45 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2017-01-11 09:16 pm (UTC)(Expand)
olga_simonova
2017-01-11 02:42 pm (UTC) (Link)
прекрасное место в любую погоду
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