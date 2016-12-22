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zhzhitel

ЖЖурнал одного ЖЖителя

Путешествия, авиация, техника

Posts from This Journal by “Крым” Tag

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Дети захватили еще один город!
К основным формам власти явно следует добавить еще одну — детократию. Один за одним появляются целые города, которые управляются детьми. Дети осваивают самые взрослые профессии, работают модельерами, кассирами, автомеханиками. В «МЕГЕ Белая Дача» открылся юбилейный город профессий…
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64 comments :
( 64 comments Leave a comment )
kwakin_misha
2016-12-22 06:07 am (UTC) (Link)
хороши котики!
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amico_di_amici
2016-12-22 06:19 am (UTC) (Link)
Совершенно верное наблюдение. Город стонет под игом котов:)
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zhzhitel
2016-12-22 06:54 am (UTC) (Link)
На Графской пристани десятка два как-то насчитали.
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(no subject) - amico_di_amici, 2016-12-22 06:56 am (UTC)(Expand)
(Deleted comment)
miliatania
2016-12-22 06:24 am (UTC) (Link)
Котов сейчас в любом городе хватает.
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inzirka_25kv
2016-12-23 10:56 am (UTC) (Link)
Котов-да. А кошек?
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alesyaweimar
2016-12-22 06:26 am (UTC) (Link)
И все жирненькие)) Любят там их))
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anonimusi
2016-12-22 06:33 am (UTC) (Link)
Ой, какие они милые
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twanger
2016-12-22 06:35 am (UTC) (Link)
А только у меня этих постов в ленте два подряд? :)
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zhzhitel
2016-12-22 06:56 am (UTC) (Link)
Ой, спасибо, что-то ЖЖ тупит, накладка вышла.
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katoga
2016-12-22 06:37 am (UTC) (Link)
Ими весь мир захвачен))
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pritochnik
2016-12-22 06:41 am (UTC) (Link)
рыбный город... и четверг у них каждый день... праздник жизни)))
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s16_n425
2016-12-22 06:50 am (UTC) (Link)
каких только нет :)
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teannae
2016-12-22 06:54 am (UTC) (Link)
Сколько котиков!
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zhzhitel
2016-12-22 07:05 am (UTC) (Link)
Это за несколько часов прогулки нафоткалось.
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(no subject) - teannae, 2016-12-22 07:08 am (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2016-12-22 07:12 am (UTC)(Expand)
(no subject) - teannae, 2016-12-22 07:19 am (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2016-12-22 07:25 am (UTC)(Expand)
(no subject) - teannae, 2016-12-22 07:27 am (UTC)(Expand)
podmoskva
2016-12-22 06:57 am (UTC) (Link)
Портос-жиробас) коты там и правда на каждом шагу
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stabbut
2016-12-23 01:07 pm (UTC) (Link)
Это кошачий Вася Уткин
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(no subject) - zhzhitel, 2016-12-23 09:30 pm (UTC)(Expand)
matchgirl_ru
2016-12-22 07:07 am (UTC) (Link)
Котики рулят)
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fik_us
2016-12-22 07:34 am (UTC) (Link)

Главное чтобы солнца хватило на всех...кошек

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cr2
2016-12-22 07:48 am (UTC) (Link)
Котики они такие)
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magesqueen
2016-12-22 07:50 am (UTC) (Link)
вежливые коты
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zhzhitel
2016-12-22 02:04 pm (UTC) (Link)
Очень ) Хотя некоторые все наглые, но даже наглость у них особенная какая-то )
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kot_de_azur
2016-12-22 08:02 am (UTC) (Link)
так победим
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blaster2009
2016-12-22 08:41 am (UTC) (Link)
Симпатичные такие... а у нас нечасто вижу в последнее время(
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zhzhitel
2016-12-22 02:03 pm (UTC) (Link)
Там тепло и люди, кажется, готовы последнее отдать, чтобы котов накормить.
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ilyavaliev
2016-12-22 08:47 am (UTC) (Link)
Портос хорош))
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zhzhitel
2016-12-22 11:18 am (UTC) (Link)
Его ходит кормить парочка, носят сыр. Коту в парке!
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supervisor
2016-12-22 09:27 am (UTC) (Link)
Мне глядя на это вспоминаются Булгаковские времена и описанное в Собачьем сердце: постреволюционные времена и "мы их душили, душили..."
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zhzhitel
2016-12-22 11:17 am (UTC) (Link)
Ну не надо так жестоко :)
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(no subject) - supervisor, 2016-12-22 02:27 pm (UTC)(Expand)
martin33
2016-12-22 11:16 am (UTC) (Link)
Милота этого поста зашкаливает))
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zhzhitel
2016-12-22 11:17 am (UTC) (Link)
Уже растащили по Яплакалам всяким.
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arbitr57
2016-12-22 12:43 pm (UTC) (Link)
у меня 2 кота захватили 3-х комнатную квартиру и хозяйничают на 125м2
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zhzhitel
2016-12-22 01:21 pm (UTC) (Link)
Просторная жилплощадь, коты должны быть довольны.
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(no subject) - arbitr57, 2016-12-22 01:23 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - zhzhitel, 2016-12-22 01:45 pm (UTC)(Expand)
(no subject) - arbitr57, 2016-12-22 02:22 pm (UTC)(Expand)
bozirina
2016-12-22 01:18 pm (UTC) (Link)
Летом коты будут подвозить туристов и сдавать квартиры.
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zhzhitel
2016-12-22 01:47 pm (UTC) (Link)
И пахлаву медовую на пляже продавать.
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(no subject) - bozirina, 2016-12-22 02:14 pm (UTC)(Expand)
cavallo_blu2
2016-12-22 01:20 pm (UTC) (Link)
милые котейки.
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ilance
2016-12-22 01:23 pm (UTC) (Link)
Почти как в Стамбуле.
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zhzhitel
2016-12-22 01:37 pm (UTC) (Link)
Рыбаков в центре меньше, а то бы все собрались на пристани.
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( 64 comments Leave a comment )
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