В этот приезд в Севастополь я понял, что город окончательно и бесповоротно захвачен кошачьими. Коты и кошки повсюду. Жизнь людей подчинена этим животным. Стоит выйти на улицу, и сразу становится понятным, кто главный в городе.





2. Кошки патрулируют набережную.





3. Они видят прохожих насквозь лучше досмотрового аппарата в аэропорту. Ни один кусок еды не должен пройти мимо.





4. Некоторые из них сидят в засаде. Если вы не видите кошек, не значит, что они не следят за вами.





5. Они реквизировали весь транспорт.





6. Заняли места у прилавков.





7. Клумбы тоже для них.





8. Некоторые из них откровенно зажрались. Этого кота за его размер назвали Портос, каждый день ему носят сыр.





9. Они буквально на каждом шагу. Не удивлюсь, увидев их у подводных лодок.





10. Они поработили людей и заставляют добывать им еду. Эта бабушка вынуждена приходить сюда каждый день.





11. Всё из-за того, что некоторые гурманы предпочитают самые свежие морепродукты.





12. С добычей.





13. Но большинство кошачьих предпочитают специальный корм. Севастопольцы ходят с пакетами корма.





14. Люди кормят всю эту ораву.





15. Кошки - великолепные актрисы. Обратите внимание на эту хищницу. Стоит ей обнаружить ваш взгляд, как она сразу делает невинный и домашний вид. Посмотрите на первую фотографию в этом репортаже.





16. В каждом парке прайд кошачьих.





17. Они невозмутимы.





18. А разрешение на съемку у тебя есть?





19. А вообще кошки очень органично смотрятся в Севастополе.





20. Все чистые и ухоженные. Совершенно нет ощущения, что они бездомные, напротив, кажется, что все жители подкармливают и ухаживают за кошками. Повсюду стоят миски с кормом и емкости с водой.





21. Если пойдете гулять по Севастополю, захватите с собой чего-нибудь вкусненького.





22. До встречи! Мяу!





Кстати, вот еще один похожий репортаж из Севастополя.





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