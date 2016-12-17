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zhzhitel

ЖЖурнал одного ЖЖителя

Путешествия, авиация, техника

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Дети захватили еще один город!
К основным формам власти явно следует добавить еще одну — детократию. Один за одним появляются целые города, которые управляются детьми. Дети осваивают самые взрослые профессии, работают модельерами, кассирами, автомеханиками. В «МЕГЕ Белая Дача» открылся юбилейный город профессий…
37 comments :
( 37 comments Leave a comment )
olga_simonova
2016-12-17 06:12 am (UTC) (Link)
Такая техника необходима
(Reply) (Thread)
ilance
2016-12-17 06:26 am (UTC) (Link)
Катались на такой, интересная штука.
(Reply) (Thread)
sen_semilia
2016-12-17 06:38 am (UTC) (Link)
покататься можно?
здорово
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ilance
2016-12-17 06:43 am (UTC) (Link)
За ваши деньги - любой каприз)
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polar_dawn
2016-12-17 08:15 am (UTC) (Link)
В Ярославле на "Хивусе" гражданском (не МЧС) катался летом, было это в 2011 году. Может, и сейчас туристов катают.
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blaster2009
2016-12-17 06:30 am (UTC) (Link)
Какая мощь и сила... но ездить в темноте, я так понял, нельзя, даже фонари не помогут(
(Reply) (Thread)
polar_dawn
2016-12-17 08:17 am (UTC) (Link)
А зачем же там тогда фары, если они в темноте не помогают? Я думаю, если очень надо - то и в темноте можно. На автомобилях же ездят ночью по неосвещённым дорогам. Надо просто местность хорошо знать, чтобы не напороться на что-нибудь. И не гонять на максимальной скорости.
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Павел Сучков
2016-12-18 02:31 am (UTC) (Link)
Какая мощь и сила... но ездить в темноте, я так понял, нельзя, даже фонари не помогут(
**********
Эта мощь и сила просто бессильна и неуправляема при сильном ветре, порывистый вообще противопоказан.
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kostiyanich
2016-12-19 03:14 pm (UTC) (Link)
В темноте работаем, но у нас есть РЛС
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townsman
2016-12-17 06:42 am (UTC) (Link)
Снегоходы)))
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martin33
2016-12-17 06:53 am (UTC) (Link)
Нормально так разгоняется
(Reply) (Thread)
maxyurin
2016-12-17 07:09 am (UTC) (Link)
каков расход?
(Reply) (Thread)
kostiyanich
2016-12-19 03:15 pm (UTC) (Link)
Хивус 10 - 27,5 л 95 -го, если мотор бензиновый
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maxyurin
2016-12-19 03:42 pm (UTC) (Link)
прилично. Частник на рыбалку особо не накатается.
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kostiyanich
2016-12-19 03:49 pm (UTC) (Link)
Хивус -10, 10 это значит 10 человек - можно скинуться на компанию;-) А одному - да, накладно
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ilyavaliev
2016-12-17 08:26 am (UTC) (Link)
Я бы взял на тест))
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zhzhitel
2016-12-17 03:01 pm (UTC) (Link)
Пришли паспортные данные, ИНН, СНИЛС и адрес, куда пригнать.
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cr2
2016-12-17 03:19 pm (UTC) (Link)
Вот бы прокатиться)
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zhzhitel
2016-12-17 07:36 pm (UTC) (Link)
С МЧС можно договориться, они открыты для СМИ и блогосферы.
(Reply) (Parent) (Thread)
cr2
2016-12-18 03:37 pm (UTC) (Link)
Спасибо!
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Павел Сучков
2016-12-18 02:30 am (UTC) (Link)
В Благовещенске на таких в межсезонье туристов в Китай перевозят.
Как на автобусах , по расписанию.


Edited at 2016-12-18 02:32 am (UTC)
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zhzhitel
2016-12-18 06:22 am (UTC) (Link)
Да, видел их, когда был в Благовещенске.
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cavallo_blu2
2016-12-18 05:03 am (UTC) (Link)
интересная машина!
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kwakin_misha
2016-12-18 05:09 am (UTC) (Link)
отличный аппарат. лучшее и нет ничего.
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kostiyanich
2016-12-19 03:18 pm (UTC) (Link)
Как показывает практика - аэробот для спасения зимой надёжнее, там где торосы и условия сложнее
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kwakin_misha
2016-12-19 03:41 pm (UTC) (Link)
совсем-то в торосы смысл лезть..
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kostiyanich
2016-12-19 03:47 pm (UTC) (Link)
Михаил, я говорю о спасении людей. Лезть приходится не только в торосы.
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kwakin_misha
2016-12-19 03:50 pm (UTC) (Link)
да, люди часто попадают. вон сегодня ил-18 упал...
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almakedonskij
2016-12-18 07:40 pm (UTC) (Link)
хороши машинки
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Xui Sgory
2016-12-19 10:49 am (UTC) (Link)
своеобразное транспортное средство..
Наверное, даже небольшая канава станет препятствием..
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zhzhitel
2016-12-19 11:13 am (UTC) (Link)
Небольшую канаву пройдет спокойно за счет размера.
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kostiyanich
2016-12-19 03:08 pm (UTC) (Link)
Хивус не подушка, скорее тримаран - там три баллона со скегами. Разгоняется до 90 км/ч. Мой рекорд 110 км/ч по гладкому льду с попутным ветром. Как спас техника весьма слабая модель - торосы 0,5 м с хорошим уклоном еще как-то преодолевает - больше нет, скеги постоянно рвутся, жесткость кузова очень никакая

Edited at 2016-12-19 03:12 pm (UTC)
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photograteur
2016-12-20 02:55 pm (UTC) (Link)
Интерьер-то посовременней, чем снаружи. Они вообще развиваются технологически?
И сколько трехместный змей стоит?
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zhzhitel
2016-12-20 03:00 pm (UTC) (Link)
Нашел в интернете цену 330000 руб.
Вообще развиваются эти штуки, конечно, новые модели появляются. Подробности лучше у спецов спрашивать.
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photograteur
2016-12-20 03:09 pm (UTC) (Link)
Бюджетно.
(Reply) (Parent) (Thread)
radomirtartarin
2016-12-20 05:29 pm (UTC) (Link)
Россия готовится к Ледниковому Периоду 2.0?
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zhzhitel
2016-12-20 05:40 pm (UTC) (Link)
В России много озер, болот, а летом снега и льда без всяких Ледниковых Периодов.
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