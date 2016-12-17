Рекорд России по количеству пассажиров на одном борту Новый рекорд по максимальному числу пассажиров на борту одного самолета был установлен в России. 600 пассажиров вылетели рейсом EK 132 авиакомпании…

Севастополь захвачен котами В этот приезд в Севастополь я понял, что город окончательно и бесповоротно захвачен кошачьими. Коты и кошки повсюду. Жизнь людей подчинена этим…

Установлено имя разбившегося в Подмосковье пилота Я уже не раз писал о том, что мои друзья из историко-поискового отряда «Исток» обнаружили в Московской области самолет времен Великой…

Как устроен самый большой склад «Леруа Мерлен» в Европе Я думаю, что сеть «Леруа Мерлен» знают почти все. Этой международной компании за счет большого ассортимента и низких цен удалось…

Как выбрать хостел и не ошибиться? Где жить в незнакомом городе, желательно в центре, c WiFi, да еще и недорого? Такой вопрос стоит почти перед каждым путешественником. Я неоднократно…

В Российской Академии Наук стреляют плюшевыми пандами Совершенно восхитительный эксперимент можно будет увидеть на днях в Российской Академии Наук. Там установят гигантскую пушку, которая будет стрелять…

Дети захватили еще один город! К основным формам власти явно следует добавить еще одну — детократию. Один за одним появляются целые города, которые управляются детьми. Дети…

Один короткий день в Севастополе Севастополь — из тех городов, куда хочется возвращаться снова и снова. Здесь пахнет морем, историей и гордостью за наш народ. Даже во время…