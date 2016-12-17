Давайте посмотрим хозяйство МЧС поближе.
2. Самое маленькое СВП — «Змей-3». Индекс 3 в названии говорит о вместимости, то есть максимальное число пассажиров у этого малыша — 3 человека. Максимальная скорость СВП «Змей-3» — 50 км/ч по льду и 40 км/ч по воде.
3. Самое распространенное в парке МЧС судно на воздушной подушке — «Хивус». Производит их судостроительная компания «Аэроход», расположенная в Нижнем Новгороде. Есть разные модификации, отличающиеся, в первую очередь, по вместимости.
4. Двери у «Хивусовов» находятся спереди.
5. Наиболее распространенные типы в МЧС — Хивус-6 и Хивус-10. Соответственно, один водитель плюс пять или девять пассажиров.
Предназначение: для круглогодичной эксплуатации на акватории рек, озер, водохранилищ, в светлое время суток с видимостью более 0,5 км.
6. Для движения используется шестилопастной винт.
7. Руление осуществляется с помощью рулей, установленных за винтом.
8. «Хивус» развивает скорость хода по воде до 50 км/час, а по льду и снегу до 70 км/час.
9. Недавно в МЧС поступило еще одно судно на воздушной подушке — «Нептун-15». Их делают в Питере. На борт такой «Нептун» берет 15 человек или 1500 кг груза.
10. В движение «Нептун-15» приводится двумя дизельными двигателями. Двигатели установлены в моторном отсеке вдоль левого и правого бортов. Каждый двигатель имеет независимую систему питания и охлаждения. Два четырехлопастных винта имеют изменяемый шаг и работают независимо друг от друга.
11. На стоянке судно опирается о поверхность днищем.
12. При движении под днище нагнетается воздух и судно приподнимается над поверхностью.
13. В движении по снегу «Нептун» выглядит очень эффектно.
14. Максимальная скорость по воде 75 км/час, а по льду 85 км/час.
15.
16. Двери расположены с левой и с правой стороны корпуса и открываются вверх.
17. Внутри салона довольно комфортно. Спереди установлены два удобных кресла.
18. Перед водителем слева и справа расположены мониторы, отображающие режимы работы двигателей. Также на борту есть навигационная система.
19. Ну что, понравилось?
Видео:
20. Спасибо пресс-службе МЧС и отдельная благодарность , начальнику поисковой спасательной станции «Тарасово» Дмитрию Владимировичу Бгатову.
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здорово
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Эта мощь и сила просто бессильна и неуправляема при сильном ветре, порывистый вообще противопоказан.
Как на автобусах , по расписанию.
Edited at 2016-12-18 02:32 am (UTC)
Наверное, даже небольшая канава станет препятствием..
Edited at 2016-12-19 03:12 pm (UTC)
И сколько трехместный змей стоит?
Вообще развиваются эти штуки, конечно, новые модели появляются. Подробности лучше у спецов спрашивать.